في ظل التصعيد العسكري...جيفري يؤكد أن واشنطن ترغب في تقديم دعم أكبر لتركيا في سوريا

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة ترغب في تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم إلى تركيا في سوريا.

أنطاكيا – سبوتنيك. وقال جيفري، في تصريحات للصحفيين، فور وصوله إلى تركيا، لبحث الوضع في إدلب، اليوم الثلاثاء: "جئنا إلى أنقرة لتقييم الوضع مع الحكومة التركية، ونود أن نقدم أكبر قدر ممكن من الدعم".

وأضاف المبعوث الأمريكي: "اليوم تواجه حليفتنا تركيا تهديدا حقيقيا في إدلب من النظام السوري وروسيا".

وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عبر حسابها على تويتر، أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، سيبحث خلال زيارته، مع مسؤولين أتراك رفيعي المستوى، الهجوم العسكري للجيش السوري على إدلب، وسبل التعاون من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا.

In Ankara, Ambassador Jeffrey will meet with senior Turkish officials to discuss the Assad regime’s Russian-backed destabilizing military offensive in #Idlib and how we can work together toward a political solution to the Syrian Conflict. — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 11, 2020

وقالت: "ندعو إلى إعلان وقف إطلاق نار بشكل فوري، وضمان وصول كامل للمنظمات الإغاثية للمناطق المتضررة من الاشتباكات بهدف تخفيف آلام مئات آلاف الهاربين من القصف المتواصل".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، يوم أمس الاثنين، عن مقتل خمسة من عسكرييها وإصابة خمسة آخرين بقصف مراكز المراقبة التركية في إدلب من قبل الجيش السوري، مشيرة إلى أن العسكريين الأتراك ردوا على مصدر الهجوم.

إلى ذلك وفي تصعيد خطير، أعلنت تركيا أنها "قتلت العشرات" في عملية كبيرة ضد القوات الحكومية السورية، يوم 3 شباط/ فبراير، في محافظة إدلب، عقب مقتل عسكريين أتراك، جراء قصف للجيش السوري، وتوعدت بمحاسبة منفذي الهجوم. ووفقا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن 76 عسكريا سوريا قتلوا جراء الرد التركي.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى ممارسة الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية في غضون شباط/ فبراير الجاري، وإلا فإن بلاده سترد عسكريا.