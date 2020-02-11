نبيل القروي: "قلب تونس" مع تشكيل حكومة وحدة وطنية دون إقصاء...فيديو

أكد رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، أن حزبه يدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية دون إقصاء، مشددا على أن حزبه جاهز للحكم وللمعارضة في ذات الوقت.

وقال نبيل القروي في تصريح صحفي بعد اللقاء الذي جمعه برئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي: "إن حزب قلب تونس لا تعنيه الحقائب الوزارية، بل يبحث عن برنامج عمل واضح للحكومة التي يستعد رئيسها المكلف إلياس الفخفاخ لتشكيلها".

وأكد القروي أن حركة النهضة أيضا تريد حكومة وحدة وطنية بحزام سياسي واسع، مشيرا إلى أن الفخفاخ يتبنى توجها مخالفا لهذا ويسعى لإقصاء عدد من الأحزاب.

وأضاف رئيس حزب قلب تونس أن حزبه مهتم بملف مقاومة الفقر الذي أصبح أمرا مقصيا في تونس، ولا تهمه الكراسي، معتبرا أن تونس عمّها الفقر والناس يتساءلون عن الأكل والشرب والنقل، والأحزاب تتصارع على الوزارات.

وردا على اتهام حزبه بالفساد، قال القروي إن هذا الملف يقع تحت مسؤولية القضاء، متهما بعض الأحزاب الأخرى بتحويله إلى مجرد شعار فضفاض، وفق تعبيره.