الإمارات تعلن تأييد دعوات التهدئة مع إيران

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده "تؤيد دعوات التهدئة مع إيران وضرورة التوصل إلى حل سياسي".

وبحسب "العربية" السعودية قال قرقاش إن "اتفاق فيينا فشل بسبب عدم إلزام إيران بالتخلي عن أنشطتها التدميرية". مضيفاً أن "اقتصار اتفاق فيينا على منع إيران من حيازة السلاح النووي غير كاف".

ولفت وزير الدولة الإماراتي إلى أن تدخل بلاده في اليمن "حال دون وقوعه في دائرة النفوذ الإيراني".

يتبع...