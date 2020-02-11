وزير الخارجية المصري يعقد اجتماعا تنسيقيا بواشنطن حول سد النهضة

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، فور وصوله إلى واشنطن، للمشاركة في مفاوضات سد النهضة التي تستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي يومي 12و13 فبراير/شباط، اجتماعا تنسيقيا مع الفريق التفاوضي المصري للنظر في مشروع الاتفاق الخاص بملء وتشغيل السد.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، يأتي ذلك على ضوء نتائج مفاوضات اللجان القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان ونقاط الاتفاق والخلاف في المواقف بين الدول الثلاث.

وأوضح البيان أن "الفريق التفاوضي المصري يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والري والمخابرات العامة، فضلا عن خبراء القانون الدولي وأساتذة الجامعات المصرية".

وأشار البيان إلى أنه "تم أيضا التواصل خلال الاجتماع التنسيقي مع خبراء قانونيين دوليين مصريين للوقوف على آرائهم واقتراحاتهم إزاء مشروع الاتفاق، وكذلك خلية العمل القانونية بوزارة الخارجية".

ومن المنتظر أن تبدأ غدا في واشنطن الاجتماعات الرسمية لوزراء الخارجية والري والوفود القانونية والفنية المرافقة لها بدعوة مقدرة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن لمواصلة التفاوض على مشروع اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.