ليبيا... إنتاج النفط يهبط إلى إلى 183 ألفا و265 برميلا في اليوم

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الثلاثاء في بيان إن إنتاجها من الخام هبط إلى 183 ألفا و265 برميلا في اليوم بحلول 11 فبراير/ شباط.

وتراجع إنتاج النفط في ليبيا بشكل حاد منذ 18 يناير/ كانون الثاني بسبب إغلاق موانئ وحقول من جانب جماعات موالية للقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر.

وأضافت المؤسسة أن إجمالي الخسائر الناجمة عن الإغلاق بلغ أكثر من 1.3 مليار دولار.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعواتها إلى إنهاء "الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا".

وكان المشاركون في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا قددعو أطراف النزاع بعدم التعرض لمنشآت النفط وحماية البنية التحتية لها.