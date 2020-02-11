الكويت تشكر جهود السعودية في حفظ أمن المنطقة

أعرب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، عن شكر وتقدير بلاده "للسياسة المتوازنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة والجهود التي تبذلها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

جاء ذلك خلال استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد المرافق له، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي بقصر عرقة في العاصمة الرياض أمس الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وصرح صباح خالد الحمد الصباح عقب اللقاء بأنه "تشرف بمقابلة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد حيث نقل تحيات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتمنياتهما للمملكة العربية السعودية وشعبها دوام التقدم والازدهار".

وأشار الصباح إلى أن الملك سلمان أكد خلال اللقاء على "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة ودولة الكويت وأهمية تعزيزها وتطويرها بشكل مستمر وتنمية التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين وتحقق طموحات الشعبين الشقيقين".

وأضاف الصباح أنه استمع إلى رؤية الملك سلمان تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات العالمية معربا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق.

يذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أقام مأدبة غداء على شرف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له.