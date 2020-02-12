الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية على الحدود مع سوريا والأردن

أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، انطلاق المرحلة الأولى لعملية "أبطال العراق" على الحدود مع سوريا والأردن.

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، صرحت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، أن"القوات الأمنية تواصل مهامها وواجباتها في مكافحة التحديات الأمنية وحماية العراق من أي تهديد من خلال تقييم الموقف الأمني وتنفيذ العمليات العسكرية والأمنية بشكل مخطط له وفق متطلبات الاستخبارات".

وأضافت أن "رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قوات خاصة عبد الأمير رشيد يار الله ترأسا اجتماعاً أمنيا عملياتيا في قيادة عمليات الجزيرة ضم قادة العمليات وممثلي صنوف القوات المسلحة وخلية الإعلام الأمني".

وتابع البيان، أنه "جرى استعراض كامل للموقف الأمني والاستخباري في قواطع المسؤولية ضمن محافظة الأنبار والحدود المشتركة مع المحافظات الأخرى وخصوصا خط الحدود العراقية مع سوريا والأردن"، مؤكدا "إصدار أوامر لقادة العمليات لانطلاق المرحلة الأولى من عمليات أبطال العراق ضمن محاور محددة وتحديد القطعات المشاركة فيها والصنوف الساندة لها".

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم الإرهابي وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.