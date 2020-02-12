قيادي في "العدل والمساواة": اتفاقنا والخرطوم على تسليم المطلوبين للجنائية الدولية اختراق كبير

وصف قيادي في حركة "العدل والمساواة" السودانية اتفاق الحركة الأخير، ضمن مسار دارفور للتفاوض مع الحكومة السودانية الانتقالية، على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة، بأنه اختراق كبير، متوقعا التوصل لاتفاق شامل.

الخرطوم - سبوتنيك . وقال العضو المفاوض في الحركة، سيد شريف جار النبي، إن " التوافق مع الحكومة السودانية ، بتسليم السودانيين المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، نكون قد طوينا ملف العدالة والمصالحة حول مسار تحقيق السلام في إقليم دارفور".

وتابع أنه "تم خلال اليوم أمس الثلاثاء الاتفاق على 4 آليات لتحقيق العدالة، أبرزها ملف المحكمة الجنائية الدولية، حيث اتفق على تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية ومحاكمتهم بمقرها بلاهاي".

وأكد جار النبي "ضرورة تسليم كل الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور وكل السودان إلى المحكمة الجنائية، ولترسيخ قيمة العدالة الحقيقة لأهل الضحايا والمتضررين والذين شردوا وحرقت قراهم ودمرت بشكل كامل".

واعتبر القيادي في حركة العدل والمساواة، أنه "بالاتفاق على هذه الخطوة يكون قد حدث اختراق حقيقي في مسار التفاوض، وهو ما يعد انتصارا للإنسانية وللقضية التي من أجلها رفع السودانيون شعارات الحرية والسلام والعدالة"، متابع، "قريبا سنصل إلى اتفاق سلام شامل".