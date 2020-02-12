هيئة الأركان الروسية والسورية تعلن مقتل أكثر من 150 مدنيا في إدلب

أعلنت هيئتا الأركان الروسية والسورية، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، عن مقتل أكثر من 150 مدني في مدينة إدلب الشهر الماضي جراء قصف المسلحين، مؤكدين أن "عمليات الجيش السوري كانت ردا على استفزازات المسلحين".

وأوضحت هيئتا الأركان، أن "الاستفزازات المستمرة من جانب الفصائل الإرهابية دفعت الجيش السوري إلى القيام بعمليات بهدف ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة".

وقال البيان، إن "نشاط "هيئة تحرير الشام" والفصائل التابعة لها أفشل الجهود، التي تبذلها روسيا وسوريا، والتي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في إدلب، مؤكدا أن "الفصائل المسلحة زرعت الألغام الطرق وأغلقوا الممرات، التي خصصتها روسيا وسوريا لخروج المدنيين من أجل منع خروج المدنيين".

وأوضح البيان المشترك أنه "خلال تراجع الإرهابيين عثر الجيش السوري معدات وذخائر كانت بحوزة الإرهابيين من صنع دول غربية، ما يشر إلى استمرار دعم المقاتلين من الخارج".

وكان مركز المصالحة الروسي أعلن أن المسلحين في إدلب أطلقوا طائرتين هجوميتين من دون طيار على قاعدة حميميم، مشيرا إلى أنه تم إسقاطهما بواسطة الدفاعات الجوية.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري بورينكوف: "في مساء 9 فبراير/ شباط، مع بداية الليل، كشفت، وصدت منظومة الدفاع الجوي عن القاعدة الجوية الروسية حميميم، هجومين على القاعدة باستخدام الطائرات المسيرة، أطلقت من أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي يسيطر عليها المسلحون"، مشيرا إلى أن الهجوم الأول من الاتجاه الشمالي الشرقي، تم التصدي له على مسافة نحو كيلومترين من القاعدة عبر منظومة الدفاع الصاروخي "بانتسير – إس".