اليمن... تقدم ميداني لـ"أنصار الله" شمالي محافظة مأرب

حققت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، تقدما في معارك مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" شنت هجوما على الجيش اليمني شمال غربي مأرب، اندلعت على أثره معارك استمرت 6 ساعات، تمكنت خلالها الجماعة من السيطرة على منطقة الجرف في مديرية مدغل الجدعان.

وأضاف المصدر أن التقدم الميداني لـ" أنصار الله " تحقق عقب تمكنها من التقدم باتجاه منطقة السحيل.

وأشار إلى أن طيران التحالف شن 4 غارات على مديرية مجزر شمال غربي مأرب.

وكان الجيش اليمني قد استحدث معسكرا على بعد 20 كم من مدينة مأرب، لاستقبال المتطوعين والمقاتلين القبليين لإسناد الجيش اليمني في مواجهة تقدم الحوثيين باتجاه مدينة مأرب.

في سياق متصل، دارت معارك بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال مصدر في الجيش اليمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "أنصار الله" نفذت هجوماً على مواقع عسكرية في سداح وملاحا بمديرية المصلوب غرب الجوف".

وحسب المصدر، فإن الجيش اليمني أحبط هجوم "أنصار الله"، وألحق خسائر في صفوف مقاتليها.

ولفت إلى استهداف طيران التحالف تجمعات لـ"أنصار الله" في منطقة العقبة بمديرية خب والشعف شرق الجوف، عقب ساعات من سيطرة الجماعة عليها، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.