الخارجية التركية: سنواصل مشاوراتنا مع روسيا حول إدلب لكن في حال فشلها سنتصرف وفقا لما نراه مناسبا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده تواصل العمل مع روسيا لتثبيت عملية وقف إطلاق النار في مدينة إدلب السورية، لافتًا إلى أن اتفاق سوتشي لا يزال قائمًا رغم العوائق.

أنطاكيا-سبوتنيك.قال أوغلو، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء 12 فبراير/شباط، "نواصل العمل مع روسيا لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب".

وتابع "اتفاق سوتشي لا زال موجودا رغم العوائق ولكن ينبغي أن يكون كل شيئ دائم من الآن فصاعدا"، مؤكدا "في حال لم نتوصل إلى أي نتيجة فعزمنا واضح وسنقوم بما يلزم".

وأضاف بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع في سوريا، لافتا إلى أن وفد من أنقرة سيزور موسكو خلال الأيام المقبلة.

وأكد أوغلو، بأن "أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين ووفد تركي سيزور موسكو في الأيام المقبلة".

Ministri i jashtëm turk Çavuşoğlu njoftoi se një delegacion nga Turqia do të shkojë në Rusi për diskutime mbi Idlibin. — ANADOLU AGENCY (AL) (@aa_albanian) February 12, 2020

وأضاف "أردوغان أعلن عن الخطوات التي سنتخذها في إدلب وعازمين على تنفيذها".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، مقتل خمسة من عسكرييها وإصابة خمسة آخرين بقصف مراكز المراقبة التركية في إدلب من قبل الجيش السوري، ولفتت إلى أن العسكريين الأتراك "ردوا على مصدر الهجوم".

وأعلنت أنقرة، في وقت سابق، أن قواتها "قتلت العشرات" في عملية كبيرة ضد القوات الحكومية السورية، يوم 3 شباط/ فبراير في محافظة إدلب، عقب مقتل عسكريين أتراك، جراء قصف للجيش السوري، وتوعدت بمحاسبة منفذي الهجوم. ووفقا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان فإن 76 جنديًا سوريًا قتلوا.