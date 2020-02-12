نجل مبارك ينشر فيديو لوالده ويدعو له بالشفاء

وعلق علاء على فيديو "عشان بطل" على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "شفاك الله وعفاك".

شفاك الله وعافاك 🙏 pic.twitter.com/gAgbvG5UKc — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 11, 2020

​وحرص علاء على نفي شائعة وفاة والده، التي انتشرت الفترة الماضية، وكتب علاء في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي على حسابه على "تويتر": "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

اجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله 🙏 pic.twitter.com/O9fi0bRffN — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 24, 2020

​ومن جانبه قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، لموقع "مصراوي" أمس، إن مبارك "صحته جيدة وزي الفل".

وأضاف بأن "مبارك يتابع مواقع التواصل الاجتماعي ويكون سعيدا جدا باهتمامات المصريين بصحته ومتابعتهم إياه".

وقال الديب إن "جمال مبارك يُقيم مع والده بالمستشفى، والأسرة والأحفاد يزورونه باستمرار، ويكلمهم بابتسامته المعهودة".

View this post on Instagram ‏كل الحب والتقدير❤️ A post shared by عمر علاء مبارك (@omaralaamubarak) on Feb 2, 2020 at 9:12pm PST



وفي 3 فبراير/ شباط الجاري، قال الديب إن مبارك "حالته مستقرة ومبسوط جدًا بتفاعل المصريين بالدعاء له بالصحة والشفاء، وظل يردد أن والله المصريين فيهم الخير".

وأضاف الديب: "قعدت معاه ساعتين، وهو زي الفل ومخه حاضر وواعي، وكل ما قيل عن القولون وما شابه ذلك، تدليس وليس له أي أساس من الصحة".

وتابع: "مدام سوزان تزوره من وقت إلى آخر عشان هي من شهر كانت تعبانة شوية، لكن جمال مقيم معاه بشكل دائم، وبيسمح له بلقاء العائلة في وقت الزيارة".

وكان آخر ظهور لمبارك فى ذكرى 6 أكتوبر الماضي، حيث ظهر على قناته على يوتيوب، وتحدث عن ذكرياته مع الحرب.