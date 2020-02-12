أمير قطر يتحدث مع الرئيس الصيني بشأن "كورونا" ويصدر توجيها للمؤسسات الصحية

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الثلاثاء، عن دعم بلاده القوي للصين حكومة وشعبا في مكافحة فيروس "كورونا" الجديد.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أشاد أمير قطر بالإجراءات القوية التي اتخذتها حكومة بكين في هذه المسأل، مبديا قناعته التامة بقدرة الصين على "الفوز في المعركة ضد الفيروس في أقرب وقت ممكن والتغلب على الصعوبات العاجلة"، ومشددا على أن بلاده ستظل تقف دائما إلى جانب الشعب الصيني، وذلك حسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وأشار الأمير تميم، إلى أن بلاده ستتبع بدقة نصائح منظمة الصحة العالمية، معلنا عن نيته توجيه المؤسسات الصحية القطرية إلى تعزيز التعاون مع الجانب الصيني، مبديا استعداد الدوحة لتقديم المساعدة إلى بكين في أي وقت وفقا لحاجات الجانب الصيني.

من جانبه، أعرب الرئيس شي، عن ثقته في تحقيق بلاده النصر التام على الفيروس الفتاك الذي تجاوزت حصيلة ضحاياه المتوفين 1000 شخص، مشددا على إحراز حكومة بكين تقدما إيجابيا في هذا السبيل من خلال تدابير الوقاية والسيطرة الصارمة.

كما أعرب الرئيس الصيني، عن استعداد بلاده "للحفاظ على التنسيق الوثيق مع قطر وإمدادها بآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة الفيروس في الوقت المناسب، وضمان حياة وصحة المواطنين القطريين المتواجدين في الصين من أجل حماية صحة وسلامة شعبي البلدين بطريقة ملموسة".

وقال شي، إن "الدوحة في هذه المرحلة الحرجة أعربت مرارا عن دعمها لبكين وفتحت شبكة الخطوط الجوية القطرية لتيسير نقل المواد اللازمة لمكافحة كورونا"، مبديا "امتنان وتقدير الجانب الصيني لزملائه القطريين على هذه الخطوات".

وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس" كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 1113 شخصا والمصابين إلى 44653 إصابة، فيما أكدت شفاء 4740 شخصا.