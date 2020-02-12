عمليات بغداد تهدد باتخاذ إجراءات ضد من يمارس العنف ويقطع الطرق

حذرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، من اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من تسبب بقطع طرق أو عمليات حرق.

وقالت القيادة، في بيان: "بعد تحديد منطقة التظاهر داخل ساحة التحرير بالتعاون مع المتظاهرين السلميين، تم افتتاح جسر السنك والخلاني وشارع الرشيد باتجاه شارع أبي نواس وساحة الوثبة والشوارع المحيطة"، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأضافت أن "الافتتاح تم بجهود مشتركة من قيادة عمليات بغداد وأمانة بغداد والمتظاهرين السلميين ، وجرى رفع الكتل الكونكريتية كافة وتنظيف الشوارع وعودة الحياة إلى طبيعتها وحركة العجلات والمواطنين".

وتابع البيان: "على المتظاهرين السلميين كافة عدم الاندفاع خارج ساحة التظاهر المحددة والمؤمنة، كما سنتخذ الإجراءات القانونية وفق القوانين النافذة بحق من يمارس وسائل العنف والحرق وقطع الطرق التي تهدد مصالح الناس ووظائف المجتمع كافة".

وكانت القوات المسلحة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، انطلاق المرحلة الأولى لعملية "أبطال العراق" على الحدود مع سوريا والأردن.

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، صرحت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، أن"القوات الأمنية تواصل مهامها وواجباتها في مكافحة التحديات الأمنية وحماية العراق من أي تهديد من خلال تقييم الموقف الأمني وتنفيذ العمليات العسكرية والأمنية بشكل مخطط له وفق متطلبات الاستخبارات".

وأضافت أن "رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قوات خاصة عبد الأمير رشيد يار الله ترأسا اجتماعاً أمنيا عملياتيا في قيادة عمليات الجزيرة ضم قادة العمليات وممثلي صنوف القوات المسلحة وخلية الإعلام الأمني".

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم الإرهابي وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.