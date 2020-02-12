برنامج الغذاء العالمي: انخفاض قيمة الريال جعل حياة اليمنيين أكثر صعوبة

حذر برنامج الغذاء العالمي من انعكاسات تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن ذلك التراجع سبب موجة غلاء طالت المواد الغذائية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال البرنامج، عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء، "انخفضت قيمة الريال اليمني 15 بالمئة في الجنوب، وحوالي 7 بالمئة في الشمال، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، هذا جعل الحياة أكثر صعوبة للعديد من الأسر في اليمن، وخاصة تلك التي تعيش في الخطوط الأمامية".

The value of the Yemeni Riyal has dropped 15 percent in the south and about 7 percent in the north in the last 5 weeks. This made life even harder for many families in #Yemen, particularly those living across frontlines. — WFP Yemen (@WFPYemen) February 12, 2020

وتابع:

أصبح من الصعب جدا على الملايين الوصول للأسعار"، مشيرًا إلى أن "أكثر من 12 مليون شخص في اليمن يعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة من البرنامج لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وشدد "البرنامج على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية بموازاة الجهود المبذولة لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في اليمن".

ويعاني اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل معارك متواصلة من نحو خمس سنوات بين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية وبين جماعة أنصار الله "الحوثيين". وبحسب الأمم المتحدة يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.