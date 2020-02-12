محلل سياسي: المحادثات بين السعودية وقطر لم تنهر بل توقفت فقط

قال المحلل السياسي السعودي مبارك العاتي إنه لا يمكن القول بانهيار المحادثات بين الرياض والدوحة بشأن الأزمة القطرية، وإنما توقفت عند نقطة معينة.

وأشار العاتي في حديث لـ "راديو سبوتنيك " إلى أن توقف المفاوضات جاء نتيجة ما وصفه بـ"تصلب الجانب القطري" وإصراره على عدم تنازله عن علاقاته مع "أعداء المنطقة".

وأضاف العاتي أنه "لا استبعاد للدول الأخرى، الأطراف في الأزمة، وأن بقية الدول ترى أن السعودية هي خير من يمثلها كما أنها الدولة التي ترتبط بحدود برية وبحرية كبيرة مع قطر وهي المؤثر الأول في الملف، كما أن السعودية تمثل بقية الدول التي عانت من التدخلات القطرية في شانهأ الداخلي ويضمنون أن السعودية ستراعي في مباحثاتها مصالح الدول الأخرى".

وقال العاتي إن "قطر ذاتها تعلم أن الأزمة لن تنفرج دون الاتفاق مع السعودية وأن أي اتفاق مع أي دولة أخرى سيكون بلا أدنى قيمة"، مؤكدا أن "المستفيد الحقيقي من استمرار الأزمة هم أعداء المنطقة فالنظام الإيراني والتركي يستحلبان حتى الآن الميزانية القطرية، أما دول الخليج فترى أن الأزمة مؤلمة ومؤثرة في المحيط الخليجي والعربي".

وكانت وكالة "رويترز" نـقلت عن ستة مصادر قولها، إن "محادثات بين السعودية وقطر لتسوية الأزمة الخليجية انهارت، عقب بدئها، ليستمر سريان مقاطعة سياسية وحظر تجاري على الدوحة".

وفي 5 يونيو/ حزيران من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي العربي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.