الجيش الأمريكي يهاجم جوا وبرا قرية بالحسكة بعد منع عبور دوريته.. ويقتل مدنيا

قضى مواطن سوري وأصيب آخرين وتم أعطاب 4 مدرعات للجيش الأمريكي إبان مشادة كلامية بسبب منع إحدى دروياته من المرور عبر إحدى القرى الصغيرة بريف مدينة الحسكة السورية، ، ما لبثت أن تطورت إلى إطلاق نار وغارات لسلاح الجيش الأمريكي.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن حاجزا تابع للجيش العربي السوري يقع على أطراف قرية "خربة عمو" جنوبي شرقي مدينة القامشلي شمال شرق محافظة الحسكة، منع دورية أمريكية مكونة من 5 مدرعات من المرور بالحاجز.

وأضاف المراسل نقلا عن شهود عيان كانوا في الموقع أن: "مشادات كلامية ساخنة دارت بين الطرفين، قبل أن يتدخل سكان القرية لمؤازرة الحاجز عبر رمي الدورية الأمريكية بالحجارة وترديد الشعارات المنددة بالوجود الأمريكي، لتقوم القوات الأمريكية التي ظهرت علائم الارتباك والخوف على محيا جنودها، بإطلاق الرصاص الحي علينا، ما أدى لاستشهاد الشاب فيصل خالد المحمد وإصابة كل من حميد سليمان العرب وأحمد خليل الجمعة وعبد الباقي الصالح"، وجميعهم من سكان القرية".

وتابع المراسل: وفور بدء قوات الجيش الأمريكي بإطلاق الرصاص الكثيف على مجموعة المدنيين عند الحاجز، قام سكان القرية بمهاجمة الدورية الأمريكية وإعطاب 4 مدرعات أمريكية من أصل 5، وفي هذه الأثناء وصلت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الأمريكي وأرخت جدار الصوت في الأجواء قبل أن تبدأ يقصف محيط قرية "خربة عمو" بقنابل صوتية وغازية للتغطية على المدرعات الأمريكية التي انسحبت من محيط القرية.

وأضاف المراسل بان دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية مؤلفة من ثلاثة مدرعات دخلت فور الحادث إلى قرية "خربة عمو" وأجبرت قوات الاحتلال الأمريكي على الانسحاب وعدم تأجيج الوضع بشكل اكبر في القرية.