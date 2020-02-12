بوتين يبحث هاتفيا الوضع في ليبيا مع رئيس الوزراء الإيطالي

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي الوضع في ليبيا وأعرب عن اهتمامه باستمرار العمل المشترك في هذا السياق.

موسكو - سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان: "بمبادرة من الجانب الإيطالي جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الوزراء في الجمهورية الإيطالية جوزيبي كونتي".

وإضاف البيان "تم الإعراب عن الاهتمام بمواصلة العمل المشترك الهادف إلى تحقيق تسوية على المدى الطويل في ليبيا، تم التطرق إلى بعض قضايا التعاون الروسي الإيطالي. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، حضره زعيما طرفي النزاع الليبي، وهما رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.