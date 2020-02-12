عودة نحو 700 لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بعودة نحو 700 لاجئ سوري خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى أرض الوطن.

موسكو – سبوتنيك. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 695 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 307 لاجئين (92 امرأة و157 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 388 شخصا (116 امرأة و198 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

هذا وأشار المركز إلى عودة نازحين اثنين خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مكان إقامتهما الدائمة داخل البلاد.

كما قامت الوحدات التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي والأغراض على مساحة 2.1 هكتار في دمشق وزمرين (بريف درعا) بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير35 عبوة قابلة للانفجار.