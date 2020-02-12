الجيش السوري يواصل تقدمه ويحرر 3 بلدات جديدة غرب الطريق الدولي (M5) جنوب حلب

حرر الجيش السوري ظهر اليوم 3 بلدات جديدة بمحاذاة الطريق الدولي (حلب - دمشق/ M5) وسط تقدم مضطرد انطلاقا من مواقعه شمال الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي إدلب وحلب، باتجاه مدخل الأخيرة.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف حلب أن وحدات من الجيش السوري تابعت تقدمها وسط تمهيد ناري كثيف من قبل سلاح الجو السوري الروسي المشترك، وسيطرت على قرى "عرادة" و"أرناز" و"الشيخ علي" وتلتها الاستراتيجية إلى الغرب من بلدة "الزربة"، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة.

وأكد المراسل أن عملية السيطرة هذه تهدف إلى تأمين المحور الغربي مقطع للطريق الدولي (حماة- حلب)، على التوازي مع العمل على تقليص التمدد شمالا باتجاه مدخل مدينة حلب.

وكان مسلحون متشدوون بينهم شيشان وصينيون وبعض الجنسيات الأخرى قد سيطروا على مقر (الفوج 46) بعد حصار دام لبضعة أسابيع.

وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" أن السيطرة على البلدات الثلاث تفتح الطريق أمام السيطرة على موقع "الفوج 46" المشرف على بلدة أورم الصغرى ومدينة الأتارب الاستراتيجية أقصى ريف حلب الجنوبي الغربي.

ويتمتع (الفوج 46) بموقع استراتيجي بين محافظتي حلب وإدلب والحدود التركية غربا، وكان لسقوطه بأيدي الجماعات المتشددة تأثير الدومينو على كامل شمال غرب سوريا.

وقبل يومين، تسللت وحدات من الجيش التركي إلى مقر الفوج الذي تسيطر عليه جبهة النصرة.