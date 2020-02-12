خميس في لقاء مع التجار: سوريا قوية وقادرة على كسر الحصار

قال خميس خلال اجتماعه والفريق الحكومي مع تجار سوريين أن "سوريا دولة قوية وقادرة على كسر الحصار، لأن ما نريده هو تعزيز حركة الاستيراد والتصدير لتأمين مستلزمات المواطن بيسر وبأسعار مقبولة وممنوع زيادة أسعار أي من السلع وخصوصا الأساسية من سكر ورز وزيوت وغيرها"، كما نقلت صحيفة "الوطن السورية".

وأكد خميس خلال الاجتماع أن القطاع الخاص شريك حقيقي للحكومة في اتخاذ القرارات والمهم تحديد كيفية العمل بشكل مشترك لتقديم سلعة للمواطن بسعر مناسب وبالشكل المثالي، مضيفا لقمة عيش المواطن ومتطلباته هي مسؤولية الحكومة والتجار ولا يمكن لأحد أن يتنصل من مسؤوليته سواء من الفريق الحكومي أو من التجار.

وطمأن خميس التجار في بداية الاجتماع بأن السقف مفتوح لطرح أي صعوبة تواجه عملهم لتعمل الحكومة على حلها وتأمين انسياب السلع الاستهلاكية بالأسواق وتوفيرها للمواطن بأسعار مقبولة، وخصوصا أن الوضع الاقتصادي صعب على الجميع وسط تذبذب سعر الصرف وعدم التوازن بين المعروض والمطلوب وتراجع الاستيراد والتراجع في تداول السيولة.

ولم يخل اجتماع خميس والفريق الحكومي مع التجار من العتب المتبادل، على مبدأ أن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية.