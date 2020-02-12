"كاف" يوقع اتفاقية مع الحكومة المصرية بشأن مقر الاتحاد

شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاستمرار مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة لمدة 10 سنوات، يتم تجديدها تلقائيا.

وبحسب موقع "مصرواي"، وقّع الاتفاقية من الجانب المصري وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ومن جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، رئيس الإتحاد.

وقال صبحي، بحسب بيان للوزارة، إن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي تم إبرامها في نوفمبر 2007 بين الطرفين، وأشار إلى أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم "الكاف" بطلب توقيع اتفاقية مقر جديدة.

وأكد صبحي أنه "في ضوء رغبة الحكومة المصرية، في مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده؛ لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الأفريقية، فقد تمت الموافقة على استضافة مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة 10 سنوات تجدد تلقائياً".

ولفت الوزير إلى أن وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والجهات المعنية الأخرى بالحكومة، قامت منذ عام 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة وفقا لطلب "الكاف" كمنظمة دولية غير حكومية مقرها مصر لإضافة بعض الامتيازات لمقر الكاف ولمسئوليه وموظفيه من أجل تيسير وتسهيل سير العمل بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم داخل مصر.

وتضمن السلطات المختصة بحسب الاتفاقية توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية، بما في ذلك: الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والصرف الصحي، والحماية المدنية.