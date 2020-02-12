جماعة "أنصار الله" تقصف معسكرا للجيش اليمني في أبين بالمدفعية

جددت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، قصف معسكر للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة أبين جنوب البلاد، عقب ساعات من مقتل وإصابة 8 مجندين بقصف مماثل.

القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة "سبوتنيك" بأن الجماعة: "استهدفت بقذيفتين معسكر لواء الأماجد في منطقة المنياسة شرق مديرية لودر شمال شرقي أبين".

وأضاف:" أن الجماعة تستخدم طائرات استطلاع مُسيرة في تحديد إحداثيات أهداف القصف الذي تنفذه من جبل ثرة التابع إداريا لمحافظة البيضاء (غربي اليمن)، والمطل على مدينة لودر".

ولفت المصدر إلى أن القصف: "يأتي عقب ساعات من قصف استهدف معسكر اللواء حديث الإنشاء، أسفر عن مقتل جندي وإصابة 7 آخرين".

كان الجيش اليمني أنشأ في حزيران/يونيو الماضي، بدعم من القوات السعودية، لواء الأماجد الذي يقوده العميد صالح الشاجري ويضم نحو 6 آلاف مقاتل، بهدف استعادة مديرية مكيراس التابعة إداريا لمحافظة البيضاء بما فيها جبل ثرة، من قبضة جماعة "أنصار الله".