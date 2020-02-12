نقلة نوعية... إسرائيل تنجح في تطوير منظومة دفاعية جديدة (بالفيديو)

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الأربعاء، أن المنظومة الدفاعية الجديدة تعمل بأشعة الليزر، وهي منظومة قادرة على اعتراض طائرات دون طيار ومروحيات.

وأوردت القناة أن سلطة تطوير الوسائل القتالية الإسرائيلية "رافائيل" أكملت بنجاح سلسلة تجارب على منظومة لاعتراض طائرات صغيرة دون طيار وطائرات رباعية المراوح، وبأن تلك المنظومة الجديدة تعمل بواسطة أشعة ليزر شديدة القوة، قادرة على رصد الأهداف وتدميرها في أي وقت من النهار أو الليل والتعامل مع عدة أهداف في آن واحد، حتى وإن كانت 3 أهداف، وإن كانت تقوم بمناورات.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن شركة "رفائيل" تقوم حاليا أيضا بتطوير منظومة ليزر بالتعاون مع شركة "ألبيت" الإسرائيلية، على أن تنصب هذه المنظومة الدفاعية في منطقة غلاف غزة.