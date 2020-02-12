التحالف الدولي يعلن إصابة جندي أميركي باشتباكات مع مجهولين في سوريا

أعلن متحدث باسم التحالف الدولي إصابة جندي أميركي بخدوش بسيطة خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة شرقي سوريا مع مجهولين.

القاهرة – سبوتنيك . وأكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)، إصابة جندي أميركي بخدوش بسيطة أثناء تشغيل معداته، خلال الاشتباكات التي وقعت مع مجهولين في مدينة القامشلي، شمال شرق البلاد.

وقال بيان للناطق باسم التحالف، العقيد مايلز.ب. كيكينز، عبر (تويتر)، اليوم الأربعاء "في حادثة القامشلي، تعرض جندي أميركي لخدش سطحي بسيط أثناء تشغيل معداته".

وأضاف "عاد الجندي الأميركي إلى العمل".

وصرح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، إن قواته فتحت النار، اليوم الأربعاء، عند نقطة تفتيش في شمال شرقي سوريا بعد تعرضها لإطلاق نار من أسلحة خفيفة. وذكر التحالف في بيان أن الدورية عادت إلى القاعدة.

Update: At the Qamishli incident, one U.S. Soldier had a minor superficial scratch while operating their equipment. The Soldier is back at work. | Di bûyera xala kontrolê de, leşkerekî Amerîkî di dema bikaranîna amûrê bi awayekî gelekî sivik birîn bû. Niha vegeriya ser karê xwe. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) February 12, 2020

وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت بمقتل مواطن سوري مدني، اليوم الأربعاء، بنيران الجيش الأمريكي شرقي القامشلي.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مراسلها في الحسكة القول "استشهاد مدني جراء إطلاق قوات الاحتلال الأمريكي النار على أهالي قرية خربة عمو شرق القامشلي، الذين تجمعوا عند حاجز للجيش العربي السوري لمنع عربات أمريكية من المرور".

كما ذكر المراسل أن "أهالي القرية أعطبوا 4 مدرعات للاحتلال الأمريكي وإثر ذلك قامت قوات الاحتلال باستقدام تعزيزات للمكان تضم 5 مدرعات".