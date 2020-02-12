وزير الصحة الإماراتي: مخزوننا من المستلزمات الطبية يكفي لمواجهة كورونا

قال وزير الصحة الإماراتي، عبد الرحمن بن محمد العويس، إن بلاده تمتلك مخزونا استراتيجيا من المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

ذكرت ذلك صحيفة "البيان"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن تصريحات العويس، جاءت خلال مؤتمر صحفي، قال فيه إن "دولة الإمارات، ضمن أوائل الدول، التي استلمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف فيروس كورونا المستجد".

وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس: #الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من المستلزمات الطبية الأساسية.. ونحن من ضمن أوائل الدول التي استلمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف #فيروس_كورونا المستجد@mohapuae #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/itQroDe1KS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 12, 2020

وأضاف الصحيفة الإماراتية: "الإمارات قامت بإجلاء رعاياها من المناطق الموبوءة فور صدور القرار".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا الجديد" في البلاد إلى 1113 حالة وفاة، وأكثر من 44.6 ألف مصاب.