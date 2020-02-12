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16:46 GMT12 فبراير/ شباط 2020
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    الجيش الوطني الليبي في طرابلس، ليبيا

    مسؤول في حكومة بنغازي: المسار العسكري للتسوية الليبية يجب أن ينحصر بتفكيك الميليشيات والمرتزقة

    © AFP 2019 / - LNA War Information Division
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    صرح نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة في بنغازي برئاسة عبد الله الثني،عبد السلام البدري، اليوم الأربعاء، أن المسار العسكري للتسوية في ليبيا يجب أن ينحصر في تفكيك الميليشيات والمنظومة الإجرامية.

    بنغازي – سبوتنيك. وقال البدري في حديث لوكالة "سبوتنيك": "المسار العسكري نرى أنه ينحصر في تفكيك الميليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين أحضرتهم تركيا مقابل أموال تدفع لتمويل أعمال العنف، وفي رأيي أن جميع الليبيين يتفقون على حل وتفكيك المنظومة الإجرامية، سواء في شكل ميليشيات أو مرتزقة، ولا تزال المباحثات جارية في هذا الشأن".

    المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري
    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    الجيش الليبي ينشر فيديو لما يعتقد أنها حمولة عسكرية تركية إلى طرابلس
    ومن جهة أخرى، يرى البدري أن الوضع الاقتصادي الذي أقيمت حوله جولة محادثات في القاهرة "يحتاج إلى جهد أكبر ووقت أطول لكي يستقر الوضع الاقتصادي في ليبيا".

    وتابع بقوله: "نحن نحتاج إلى إعادة النظر في مقومات الاقتصاد الليبي وإعادة هيكلته وتطوير النظام المصرفي لتشجيع الاستثمار الخارجي وتحديث قوانين الاستثمار بما يشجع جلب رؤوس أموال إلى ليبيا".

    كما أوضح نائب رئيس الوزراء أن رئيس الحكومة الثني، خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن، سيتناول "الملف الليبي بكل مكوناته، بما في ذلك ورفع الظلم الواقع على الجزء الأكبر من ليبيا والمحرر من قبل القوات المسلحة، وبكل تأكيد فإن قضية الإرهاب وتجارة الرقيق والهجرة غير الشرعية هي من أهم الملفات التي سيناقشها سيادة رئيس مجلس الوزراء".

    وتوجه البدري بطلب لمجلس الأمن الدولي في جلسته المخصصة لمناقشة وقف إطلاق النار في ليبيا، بقوله: "نحن نأمل من المجتمع الدولي أن يكون عادلاً هذه المرة خاصة وأن القوات العربية الليبية تسيطر على 90% من المناطق الليبية وهدفها محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وإرساء قواعد الحكم الديمقراطي الحر والابتعاد عن الأعمال الإجرامية التي تمارس في الشق الغربي من الوطن".

    واستضافت العاصمة الألمانية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، حضره زعيما طرفي النزاع الليبي، وهما رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

    وحدد المؤتمر، في بيان الختامي، ترتيبات تمهد لتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، من بينها تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة بين الطرفين.

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    الكلمات الدلالية:
    التسوية في ليبيا, الحكومة الليبية, بنغازي, ليبيا
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