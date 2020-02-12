وزير خارجية الإمارات يستقبل وفد "الثلاثي الأوروبي" في أبو ظبي

استقبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ممثلي الثلاثي الأوروبي "الفرنسي - الألماني - البريطاني"، اليوم الأربعاء، في أبو ظبي.

ذكرت ذلك وكالة أنباء الإمارات "وام"، مشيرة إلى أنه استقبل ريتشارد بيتر مور، مدير عام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة، وبنس بلوتنر، مدير الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الألمانية، ولودوفيك بوي، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الإمارات.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم عقد اللقاء، في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، وأنه بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والثلاثي الأوروبي، مشيرة إلى أن الشيخ عبد الله بن زايد، رحب بزيارة ممثلي الثلاثي الأوروبي.

وأشارت إلى قوله: "دولة الإمارات تدعم جهود المجتمع الدولي الساعية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأشاد ممثلو الثلاثي الأوروبي بالدور الفعال، الذي تلعبه دولة الإمارات في خفض التوتر في المنطقة وترسيخ الاستقرار والأمن مؤكدين مكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بحسب الوكالة الإماراتية، التي أشارت إلى أن اللقاء حضره وزير الدولة، سلطان بن أحمد الجابر، وأحمد عبدالرحمن الجرمن، وآخرين.