نائب عراقي: نتائج التحقيق في اغتيال المهندس وسليماني قد تطيح بشركات طيران أجنبية

أكد محمد كريم النائب عن تحالف الفتح ، اليوم الأربعاء، أن نتائج التحقيق بشأن اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ستعلن قبل تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مؤكداً تورط شركات أجنبية بنقل تحركاتهما.

وقال كريم في تصريح لموقع "المعلومة": "الشركات الأجنبية العاملة في مطار بغداد قد تكون متورطة في إعطاء معلومات أمنية للقوات الأمريكية عن تحركات المهندس وسليماني كونها تمتلك المعلومات عن مسارات النقل والشخصيات التي تدخل البلاد" مشيراً إلى إن "جهازي الأمن الوطني والمخابرات العراقية يعملان على جمع المعلومات الكافية عن الحادثة كون الأمر متعلق بسيادة العراق".

وأضاف "نتائج التحقيق قد تطيح ببعض الشركات الأجنبية العاملة في مطار بغداد أو الموظفين الأجانب أو القيادات الأمنية، وهذه النتائج ستظهر قبل تشكيل حكومة علاوي".

وأوضح أن "عملية الاغتيال وفق المعطيات الأولى نفذت من خارج العراق وليست من داخله، عبر رصد تحركات سليماني قبل دخوله الأراضي العراقية".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين. وفي 8 يناير/ كانون الثاني، ردت إيران عبر تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.