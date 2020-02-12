جرحى إثر تفجير يستهدف الحشد الشعبي في نينوى شمالي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بإصابة 7 من منتسبي الحشد الشعبي، إثر اعتداء إرهابي استهدف سيارة عسكرية تابعة لإحدى فصائل الحشد، في محافظة نينوى، شمالي البلاد.

وقال المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه لـ"سبوتنيك"، إن عبوة ناسفة مزروعة حديثا على الطريق في منطقة "حي الرشيدية" في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، مركز نينوى، شمال العاصمة بغداد، انفجرت بسيارة تقل مجموعة من منتسبي "كتائب سيد الشهداء" المنضوية في الحشد الشعبي، ما أسفر عن إصابة سبعة منهم.

وأضاف المصدر أن الجرحى إصاباتهم متفاوتة، تم نقلهم إلى مستشفى "السلام" في حي الوحدة "جنوبي شرقي الموصل"، لتلقي العلاج.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".