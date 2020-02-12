توقيع عقوبة على 16 موقعا إلكترونيا مصريا بسبب "كورونا"

وقّع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم الأربعاء، عقوبة على 16 موقعا إلكترونيا بسبب فيروس "كورونا".

ووجّه المجلس في اجتماعه، اليوم، عقوبة "لفت نظر" إلى 16 موقعا إلكترونيا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبتهم بعدم تكرار مخالفة قرارات المجلس والأكواد والمعايير المهنية، بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر على غير الحقيقة، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأخبار".

كما أنذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتوقيع العقوبات القانونية المقررة عند تكرار المخالفة، وتضمن قرار المجلس منع بث أي أخبار إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

يذكر أن المواقع والصفحات المخالفة كانت نشرت أخبارا كاذبة عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في طنطا، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلا.

ومن جهة أخرى اعتمد المجلس خلال الاجتماع تنظيم الدورات التدريبية الخاصة برفع الاحترافية لأبناء المهنة، التي تبدأ اعتبارا من الشهر المقبل، وناقش المجلس تقريرا حول المخالفات المهنية بإحدى القنوات، وقرر استكمال مناقشة المخالفات خلال اجتماعه القادم.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا الجديد" في البلاد إلى 1113 حالة وفاة، وأكثر من 44.6 ألف مصاب.