الناتو: سنبقى في العراق طالما مرحب بنا

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن اجتماعات وزراء دفاع الناتو في بروكسل ناقشت الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ: "ناقشنا، اليوم الأربعاء، الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، متابعا: "الحلفاء يدعمون عملية الناتو التدريبية في العراق".

وأضاف ستولتنبرغ: "نحن على تواصل مع الحكومة العراقية، وهدفنا زيادة قدرة القوات العراقية. نريد ضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي كما نشدد على التزامنا بمكافحة الإرهاب".

وأتم ستولتنبرغ: "سنبقى في العراق طالما مرحب بنا هناك".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

ويشهد العراق مظاهرات اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول للمطالبة بعزل النخبة الحاكمة التي وصفها المحتجون بأنها فاسدة وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد، أسفرت إلى الآن عن مقتل 500.