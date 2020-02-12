وزير الصناعة والتجارة السوداني: أزمة الخبز في طريقها للحل

أكدت الحكومة السودانية الانتقالية التزامها بتوفير الخبز وعدم رفع أسعاره، وبحل الأزمة التي تشهدها البلاد قريبا.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، حول أزمة الخبز التي يشهدها السودان حاليا، إن "الدولة ستظل ملتزمة بدعم الخبز، وهو التزام لا تراجع عنه على الرغم من الظروف الاقتصادية".

وكشف الوزير عن ترتيبات لفتح مخابز تجارية خلال 45 يوما لبيع الخبز التجاري للمطاعم والفنادق باستخدام دقيق تجاري غير مدعوم، وأكد أن نظام الخبز التجاري لن يكون مدخلاً لرفع يد الدولة عن دعم الخبز.

وأعلن عن سياسة لمراجعة الوكلاء وحصر عددهم والحصص التي يقومون بتوزيعها، ووصف وجود تكدس على المخابز للحصول على رغيف الخبز بالأمر المزعج.

وأكد الوزير مدني وجود احتياطي من القمح في البلاد يكفيها حتى أيار/مايو المقبل، مع اتخاذ خطوات لتأمينه حتى نهاية العام.

وقدم وزير الصناعة والتجارة السوداني اعتذارا عن عدم تمكنه من حل أزمة الخبز خلال 3 أسابيع كما وعد سابقا، غير أنه أكد أن الأزمة في طريقها للحل.

وتعاني العاصمة الخرطوم وعدة مناطق بالبلاد من أزمة كبيرة تمثلت في نقص بالخبز ووقود السيارات ما دفع مئات المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية للتظاهر.