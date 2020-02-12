محمد بن سلمان يلتقي بان كي مون ورئيس منتدى "دافوس"

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة السابق نائب رئيس منظمة الشيوخ العالمية "ذا إيلدرز" السيد بان كي مون.

كما التقى ابن سلمان رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بورغ برينده، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرض ولي عهد السعودية، خلال لقائه بان كي مون، عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وخلال لقائه مع برينده، استعراض محمد بن سلمان عددا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية.

كما بحث ولي العهد مع رئيس منتدى "دافوس" فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030.

وحضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

كما حضر نائب رئيس منتدى "دافوس" مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميريك دوشيك.