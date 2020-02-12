محمد بن سلمان يلتقي بان كي مون ورئيس منتدى "دافوس"

كما التقى ابن سلمان رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بورغ برينده، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
واستعرض ولي عهد السعودية، خلال لقائه بان كي مون، عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
سمو #ولي_العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة السابق.https://t.co/BvCDdV523r#واس pic.twitter.com/BAk39uJhek— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 12, 2020
وخلال لقائه مع برينده، استعراض محمد بن سلمان عددا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية.
كما بحث ولي العهد مع رئيس منتدى "دافوس" فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030.
سمو #ولي_العهد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".https://t.co/3wCPwyQ3Rz#واس pic.twitter.com/Gesz4mpzFV— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 12, 2020
وحضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
كما حضر نائب رئيس منتدى "دافوس" مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميريك دوشيك.
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