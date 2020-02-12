مصدر: بعض أسعار البنزين في السودان سترتفع من 6 إلى 28 جنيها للتر خلال أيام

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قال مصدر بوزارة النفط، إن بعض أسعار البنزين في السودان سترتفع من 6 جنيهات للتر إلى 28 جنيها من منتصف فبراير/ شباط.