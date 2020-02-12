دعوة رسمية إلى حفتر لزيارة فرنسا

اجتمع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو في ليبيا، وبحث الطرفان سبل مكافحة الإرهاب.

ونشر موقع "بوابة الوسيط" بيان مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي إن المسؤول الفرنسي قدم خلال اللقاء دعوة رسمية مقدمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشير حفتر لزيارة فرنسا.

وفي نفس السياق من وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، كان فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، قد تلقى دعوة رسمية أيضاً لزيارة باريس ولقاء نظيره الفرنسي وذلك خلال لقائه وفدا فرنسيا، حسب ما قالته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وتصاعد التوتر بين فرنسا وتركيا إذ اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تركيا بالإخلال بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين، لتسوية الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن فرنسا رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

وردت الخارجية التركية على ماكرون إن "فرنسا هي المسؤولة عن المشاكل التي تعيشها ليبيا منذ بدء الأزمة في 2011".