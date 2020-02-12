لبنان يطلب رسميا مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي لخطة إنقاذ

أعلن مصدر حكومي بارز أن لبنان طلب رسميا مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي لخطة إنقاذ وسيصل وفد إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة.

وقال المصدر، اليوم الأربعاء، إن لبنان طلب رسميا من صندوق النقد الدولي إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذه من أزمة مستحكمة، كما نقلت وكالة "رويترز".

وأكد المصدر أن طلب الحكومة قُدم أثناء اتصال هاتفي اليوم مع صندوق النقد، مضيفا أن وفد الصندوق من المتوقع أن يصل إلى بيروت في الأيام القليلة القادمة.

قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم الأربعاء، إنه من الضروري سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في مارس/ آذار في موعدها لحماية المودعين والحفاظ على مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية.

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس الثلاثاء، أن بلاده بحاجة إلى مساعدة تقنية من "​صندوق النقد الدولي​"، لصياغة خطة ​إنقاذ.

​ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها، وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة الاحتجاجات الشعبية.