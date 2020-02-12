تعليقا على إمكانية اغتيال السنوار...نتنياهو: لا أفصح عن خططنا

وأجرت إذاعة الجيش الإسرائيلي ، مساء اليوم الأربعاء، حوارا مع نتنياهو، أوضح من خلاله أنه سيفعل ما هو ضروري لهزيمة حركتي حماس و الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وجاء تعليق نتنياهو ردا على سؤال الإذاعة العبرية، حينما قالت، تحديدا، بشأن المفاجأة التي يعدها لحركة حماس: هل اغتيال السنوار [يحيي السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة] وارد في ذلك؟

وأجاب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي:

أنا لا أفصح عن خططنا التشغيلية، سنفعل ما هو ضروري لهزيمة حماس والجهاد.

وأشار نتنياهو حيال الوضع الأمني في الجبهة الجنوبية أمام قطاع غزة، وإطلاق الفلسطينيين للبالونات الحارقة، أنه لا يوجد حل سحري لمشكلة غزة، ومن الممكن اتخاذ إجراء قوي للغاية، منوها إلى أنه لن يشرح أكثر من ذلك، مهددا إما أن تتوقف الصواريخ والبالونات نهائيا، أو سيكون هناك تحرك عسكري مختلف.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن نتنياهو هدد حركة حماس بضربة قاتلة إذا استمر إطلاق الصواريخ والبالونات من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

ونقلت القناة العبرية الـ"20" على لسان نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يحضر شيئا ما لحركة حماس لم تتوقعه في حياتها، ربما قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في الثاني من مارس/آذار المقبل.