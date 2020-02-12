الشورى السعودي يحسم مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج

حسم مجلس الشورى السعودي مقر "القيادة العسكرية الموحدة" لدول الخليج، ذلك خلال جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ عبد الله إبراهيم آل الشيخ.

وأكدت صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الشورى السعودي وافق في جلسته اليوم على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الموقع في مدينة الرياض.

#الشورى يوافق على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون. pic.twitter.com/rkyuGEw4xL — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) February 12, 2020

ويشار إلى أن الحكومة السعودية وقعت في الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقا مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بشأن إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أن "وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وقع مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني، على مشروع اتفاقية بشأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون".

وقالت الوزارة إن الأمير فيصل بن فرحان ناقش مع الأمين العام المستجدات الإقليمية والدولية، والتعاون الخليجي المشترك، وذلك بمكتبه بديوان الوزارة بالرياض.

#أخبار_وزير_الخارجية | الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يستقبل أمين عام #مجلس_التعاون_لدول_الخليج_العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ويوقعان على مشروع اتفاقية بشأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون pic.twitter.com/zQzxwdSoR7 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 22, 2019

ومن جانبه، أكد قائد القيادة العسكرية الموحدة، الفريق ركن الدكتور عيد الشلوي، أن "طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية".

وأوضح أنه كخطوة أولى، تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض، مرتبطة بها قوات درع الجزيرة، وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري.