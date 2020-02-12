الجيش الليبي: إذن الهبوط فى مطار معيتيقة ليس من مسؤوليتنا

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، إن الجيش الوطني الليبي لا يسمح للأمم المتحدة باستخدام مطار معيتيقة وذلك لعدم سيطرته عليه.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي له، إن الجيش الوطني الليبي وحتى "السراج" لا يتم السماح للطائرات الهبوط في مطار معيتيقة عن طريقهما، والمسموح له بذلك هو "الحاكم العسكري التركي في طرابلس".

وتابع المسماري أنه لا يمكن للجيش الوطني أن يسمح لأى طائرة بالهبوط فى المطار خشية تعرضها لعمل إرهابي، وأنه تم إعلان هذه المنطقة كجزء من الحظر الجوي.

وأشار -ردا على حديث سابق لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا- أنه "يتعين على الأمم المتحدة استخدام مطارات أخرى مثل مصراتة".

وفي وقت سابق اليوم، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن أسفها لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا".

وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى أن هذا الأمر تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء هذا الأمر، مؤكدة أن منع رحلاتها الجوية من السفر من وإلى ليبيا "سيعرقل بشدة مساعيها الإنسانية والمساعي الحميدة التي تبذلها في الوقت الذي يعمل فيه جميع موظفيها بلا هوادة للمضي في الحوار الليبي - الليبي في مساراته الثلاثة وتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الأكثر تضررا من النزاع".