وزير خارجية "الوفاق" الليبية: عدم استخدام الفيتو الروسي كان بالتنسيق معنا

رحب وزير الخارجية لحكومة الوفاق الليبية، محمد الطاهر سيالة، بتصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار البريطاني بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن عدم استخدام روسيا حق النقض جاء بالتنسيق معها ووعدت بذلك .

طرابلس – سبوتنيك. وقال سيالة في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك إن "نرحب بتصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار البريطاني بشأن وقف إطلاق نار في ليبيا، وكنا نتمنى أن لو كان بالإجماع والمهم هو الالتزام بالتنفيذ".

وردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول أمتناع روسيا على التصويت وعدم استخدام حق الفيتو، أكد سيالة أن "لقد نسقنا مع روسيا ووعدت بعدم استخدام الفيتو ونشكرها على هذه الخطوة".

في السياق ذاته، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمس الأربعاء، أن الليبيين فقط هم من يجب أن يتخذوا القرار بشأن بلادهم، مؤكداً أن موسكو امتنعت عن التصويت على مشروع القرار البريطاني بشأن ليبيا لأنه ليس من الواضح عن ما إذا كانت جميع أطراف النزاع مستعدة لتنفيذ قرارات برلين.

وقال المندوب الروسي: "امتنعنا عن التصويت بسبب عدم الوضوح بشأن مدى استعداد جميع أطراف النزاع لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين"، وأشار المندوب إلى أن الليبيين فقط هم من يجب أن يتخذ القرار بشأن بلادهم.

وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن ليبيا يعزز نتائج مؤتمر برلين والحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، وأيدت 14 دولة عضوا المسودة اليوم الأربعاء، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

ووفقًا لمصدر دبلوماسي، عارضت روسيا ذكر المرتزقة في الوثيقة، وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا امتنعت عن التصويت بشأن ليبيا لأنه ليس من الواضح عن ما إذا كانت جميع أطراف النزاع مستعدة لتنفيذ قرارات برلين.