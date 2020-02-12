ألمانيا: موافقة مجلس الأمن على مشروع القرار بشأن ليبيا خطوة حقيقية لإنهاء الصراع

رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بموافقة أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع القرار البريطاني حول ليبيا، مؤكدا أن ما حدث اليوم هو خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير في بيان نشر على موقع الوزارة: "بنجاحنا اليوم بتبني نتائج مؤتمر برلين، اتخذنا خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا، وبهذا أصبحت نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا إلزامية للجميع. لقد تمت مكافأة مفاوضاتنا المكثفة في نيويورك حول هذه القضية خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأقر مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار بريطاني بشأن دعم نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا، ولكن سلامة قال في إفادة لمجلس الأمن لاحقا إن السلاح استمر في التدفق لليبيا رغم تعهدات الدول.