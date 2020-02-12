اليمن... القوات المشتركة: مقتل وإصابة عشرات المهاجمين من الحوثيين جنوب الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، إلحاق خسائر فادحة بجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "اشتباكات عنيفة اندلعت إثر محاولة الحوثيين التسلل والهجوم على مواقع القوات شرق مدينة الدريهمي جنوب الحديدة"، وأكد "صد القوات المشتركة الهجوم، وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وحسب المركز، "سقط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، علاوة على تدمير أسلحة من عتادهم بينها مدفع 23 ملم، خلال التصدي لمحاولة التسلل والهجوم".

في السياق، اتهمت القوات المشتركة، الحوثيين بشن قصف بقذائف الدبابات على مستشفى 22 مايو في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، القريب من نقطة ضباط الإرتباط الأولى المتواجدة في منطقة الخامري.

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن القوات المشتركة قصفت بأكثر من 58 قذيفة مدفعية مناطق في مدينة الدريهمي المحاصرة جنوب الحديدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمنازل والممتلكات.

وأضافت أن قصفاً مدفعياً نفذته القوات المشتركة بأكثر من 41 قذيفة هاون، ألحق أضراراً بعدد من المنازل شرق وغرب قريتي العقدة والنزالي في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

وأشارت إلى احتراق منزل إثر استهداف القوات المشتركة بالرشاشات منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة، في حين تعرضت منطقة 7 يوليو وشارع الخمسين شمال وشرق مدينة الحديدة، إلى قصف بـ9 صواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية.