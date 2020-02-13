سوريا بصدد التصويت على الاعتراف بالإبادة الأرمنية الجماعية

يجتمع ​مجلس الشعب السوري، اليوم الخميس، ليصوت على مشروع قرار الاعتراف ب​الإبادة الأرمنية​ الجماعية التي ارتكبها الحكام العثمانيون في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية تصريح أمين سر ​مجلس الشعب السوري​ رامي صالح، الذي أكد أن المجلس سيقوم بالتصويت على هذا القرار اليوم.

وأشار صالح أن الاعتراف موجود سابقاً لكن كان من الأولى لمجلس الشعب تأطيره من خلال إصدار قرار بهذا الخصوص، موضحاً أنه من المتوقع أن يعرض التقرير على المجلس ومن ثم يفتح باب ​النقاش​ وبعدها يتم التصويت عليه. واعتبر أن هذه الخطوة هي استجابة لنبض الشارع السوري باعتبار أن كل السوريين يعترفون بهذه المجزرة، مشيراً إلى أن الغاية منها أيضاً أن تكون وثيقة بيد ​البرلمان السوري​ ليكون هناك اعتراف أكثر من البرلمانات العالمية.

من جهتها اعتبرت رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الأرمنية نورا أريسيان أن هذا القرار تاريخي، مؤكدة أن اللجنة تقدمت بهذا المقترح. وفي تصريح لـ"الوطن" أشارت أريسيان إلى أن أكثر من 30 دولة اعترفت برلماناتها بالإبادة وأدانتها، لافتة إلى أن هناك العديد من أعضاء المجلس طرحوا موضوع الإبادة تحت ​القبة​ وفي عام 2015 تم تخصيص جلسة بالذكرى المئوية لهذه الإبادة.

وسيدرج المجلس على جدول أعماله اليوم ​تقرير​ لجنة الصداقة البرلمانية السورية الأرمنية حول إدانة عمليات الإبادة الجماعية للأرمن وسواهم من مكونات الشعب السوري المرتكبة من قبل الحكام العثمانيين الأتراك نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.