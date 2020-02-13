البعثة الأممية في ليبيا ترحب بقرار مجلس الأمن حول مؤتمر برلين

رحبت البعثة الأممية في ليبيا باعتماد مجلس الأمن الدولي، نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، التي توصي بوقف دائم لإطلاق النار.

وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، إن "البعثة ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2510 (2020) الذي يصادق على نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في برلين، ويؤكد الحاجة إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، ويطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح؛ ويعرب عن دعمه القاطع للممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والحوار الليبي - الليبي الجاري بتيسير من البعثة".

وأضافت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن "صدور القرار 2510 يعد رسالة قوية إلى الشعب الليبي، بأن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقا".

​وأقر مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأربعاء، مشروع قرار بريطاني بشأن دعم نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.