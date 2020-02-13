الكويت: ارتفاع عدد وفيات حادثة انهيار جدار رملي إلى 6 أشخاص

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات الناتج عن حادثة انهيار جدار رملي في مدينة المطلاع إلى 6 أشخاص.

أبوظبي - سبوتنيك. نقلت صحيفة "الرأي"، عن بيان للإدارة، أنه تم الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ، التي بدأت منذ يوم أمس في موقع الحادثة؛ وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال 3 عمال بعد وقوع الحادث بلحظات، وهم على قيد الحياة.

وأفاد البيان أن مدير عام "الإطفاء" الفريق خالد المكراد تفقد موقع الحادث مع كبار القيادات في الإدارة؛ وأصدر تعليمات بفتح تحقيق بجانب الجهات المسؤولة لمعرفة أسباب الحادثة.

وكان أمير الكويت أرسل، أمس، برقيات تعازٍ إلى أسر المتوفين العاملين في مشروع "المطلاع" السكني، إثر حادث سقوط وانهيار داخل المشروع، أودى بحياة عدد من العمال.

ووقع انهيار رملي، مساء أمس، في ضاحية "إن 5" بمشروع "المطلاع"، خلال تنفيذ أعمال تمديد الصرف الصحي تحت الأرض.

وفور تلقي البلاغ تم تحريك فرقتي إنقاذ من مركزي إطفاء الجهراء والإنقاذ الفني إلى الموقع، للتعامل مع الحادث وإنقاذ العمال، وجميعهم من جنسيات آسيوية.

ووجهت وزيرة الأشغال العامة، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، رنا الفارس، بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الانهيار الأرضي الذي وقع في مشروع مدينة المطلاع السكني، مشددةً على ضرورة سرعة الانتهاء من التحقيق لتحديد أوجه القصور ومحاسبة المسؤول في حال ثبت الإهمال.