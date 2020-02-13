حصيلة البحث عن العراقيات الإيزيديات والمختطفين في أسواق نخاسة "داعش"

كشف مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين العراقيين، حسين قايدي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" في العراق، عن أحدث حصيلة بعدد المحررين، وأغلبهم نساء، من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، وعائلاته داخل الأراضي السورية.

وأعلن قايدي، قائلا: نحن في مكتب إنقاذ المخطوفين، عملنا مستمر لتحرير آخر مختطف، ومختطفة، ومنذ عام 2014 تم تحرير 3528 شخصا من بينهم 1199 امرأة، و339 رجالا، والباقي أطفال من كلا الجنسين.

وأكد قايدي، وجود أطفال إيزيدين مختطفين، داخل مخيم الهول في الأراضي السورية، والفرق التي تعمل مع مكتب إنقاذ المختطفات، والمخطوفين، مستمرة بالبحث والتحري داخل المخيم، وغيره في مناطق سوريا.

ولفت إلى معلومات تفيد بوجود قسم من المختطفات الإيزيديات، داخل العراق، تحديدا، في مدينة الموصل، مركز نينوى، عند العائلات التي كانت تابعة لـ"داعش"، بالإضافة إلى أن قسم من المختطفات، والمختطفين، في سوريا خاصة في مخيم الهول الذي يضم عائلات التنظيم الإرهابي.

وأكمل، مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين العراقيين كذلك هناك عدد من المختطفات، والمختطفين، يتواجدون في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة المتطرفة الأخرى، في الأراضي السورية.

وتمكنت فرق مكتب إنقاذ المختطفات، والمختطفين الإيزيديين، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من تحرير ثلاث نساء، وطفل، إيزيديين، كانوا مختطفين لدى عائلات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، داخل مخيم الهول، الواقع في ريف محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا.

ونشرت "سبوتنيك"، مطلع آب/ أغسطس العام الماضي، حصيلة بالأرقام من مكتب إنقاذ الإيزيديين، المختطفات، والمختطفين، تضمنت الأعداد الكلية للناجين، من نساء ورجال وأطفال ذكور وإناث، والذين مازال مصيرهم غير معلوم في قبضة العنف وعائلات "داعش" في مخيمات النزوح والمناطق العراقية، وداخل الجارة سوريا.

وحسب الإحصائية التي كشفها مدير مكتب إنقاذ الإيزيدين، المختطفات والمختطفين، في إقليم كردستان، حسين قايدي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، الخميس 1 آب/ أغسطس العام الماضي، أن العدد الكلي للمختطفات، والمختطفين، الناجين من قبضة "داعش" بلغ (3487) ناجيا، وناجية.

يذكر أن في الثالث من أغسطس/ آب عام 2014- اجتاح فيه تنظيم "داعش" الإرهابي، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له، في غربي الموصل، مركز نينوى، شمال العراق، ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الإيزيدي، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشباب والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية لازالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.