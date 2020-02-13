الحكومة السودانية توقع اتفاقية تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأمريكية "كول"

أعلنت وزارة العدل السودانية، اليوم الخميس، أن الخرطوم "وقعت اتفاق تسوية مع أسر ضحايا حادث تفجير المدمرة الأمريكية "كول" قبالة السواحل اليمنية عام 2000".

أكدت وزارة العدل السودانية، في بيان لها، "في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، تم التوقيع بتاريخ 7 فبراير/ شباط على اتفاق تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية "كول" في عام 2000، التي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضافت العدل السودانية: أن "حكومة السودان ترغب أن تشير إلى أنه قد تم التأكيد صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حادثات أو أفعال إرهاب أخرى، وأنها دخلت في هذه التسوية انطلاقا من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد".

وزارة العدل تصدر بيانا صحفيا بخصوص إتفاق بين حكومة السودان وضحايا وأسر المدمرة الأمريكية (كول)https://t.co/KzcLYr6b8y#سونا #السودان pic.twitter.com/3b2rCjYgka — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) February 13, 2020

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.