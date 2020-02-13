لبنان: اجتماع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا للبحث بالأوضاع المالية والاقتصادية

شهد القصر الجمهوري في منطقة بعبدا الواقعة في جبل لبنان، اليوم الخميس، لقاء ثلاثيا ضم كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب.

وذكر موقع "النشرة" اللبناني أن هذا اللقاء يأتي قبيل بدء الاجتماع المقرر اليوم بين الرؤساء الثلاثة، والذي سيكون مخصصا للأوضاع المالية و​الاقتصاد​ية في البلاد خصوصا مع انطلاق العمل الحكومي الرسمي بعد منحها الثقة النيابية.

وبحسب الموقع انضم للاجتماع في قصر بعبدا الرئاسي كل من نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع ​زينة عكر​، ​وزير المالية​ ​غازي وزني​، وزير الاقتصاد ​راوول نعمة​، حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ورئيس ​جمعية المصارف​.

وأعلن مصدر حكومي بارز أن لبنان طلب رسميا مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي لخطة إنقاذ، وسيصل وفد إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها، وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة الاحتجاجات الشعبية.