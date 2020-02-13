الصدر: العراق لن يصبح قندهار ولن يكون شيكاغو

قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إن العراق لن يصبح مثل قندهار، ولن يكون شيكاغو، في إشارة إلى توجه وسطي، بين التشدد والتحرر.

ذكر ذلك موقع "بغداد اليوم"، الذي أشار إلى قول الصدر، اليوم الخميس: "إننا ملزمون بعدم جعل العراق قندهار للتشدد الديني، ولا شيكاغو في التحرر".

وكتب الصدر، على "تويتر": "بالأمس تعالت أصوات التشدد والقتل وحز الرقاب والتفخيخ باسم الدين، واليوم تتعالى أصوات التحرر والتعري والاختلاط والثمالة والفسق والفجور".

وأضاف: "بل والكفر والتعدي على الذات الإلهية وإسقاط الأسس الشرعية والأديان السماوية والتعدي على الأنبياء والمرسلين والمعصومين".

وقال: "ذكرني ذلك بشعارهم القديم بما معناه: إنهم لا يريدون (قندهار)، بل يريدون (شيكاغو)، ونحن اليوم ملزمون بعدم جعل العراق قندهار للتشدد الديني، ولا شيكاغو للتحرر والانفلات الأخلاقي والشذوذ الجنسي للفجور والسفاح والمثليين".